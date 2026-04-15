"Барселона" начала переговоры с "Интером" по трансферу защитника

"Барселона" начала переговоры с "Интером" по возможному трансферу защитника Алессандро Бастони.

Как передает İdman.Biz, по информации журналиста Решада Рахмана, каталонский клуб уже контактирует с миланской стороной и стороны анализируют возможные варианты развития переговоров.

Сообщается, что сам футболист готов перейти в "Барселону". При этом потенциальная сделка может включать фиксированную сумму, а также одного из игроков "сине-гранатовых".

В текущем сезоне Бастони провел за "Интер" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.