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16-летний Ямал прокомментировал сравнение с Месси

Мировой футбол
Новости
21 Марта 2024 19:53
16-летний Ямал прокомментировал сравнение с Месси

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», 16-летний полузащитник «Барселоны» Ламин Ямал высказался о своём сравнении с вингером «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Это остаётся на усмотрение прессы. Но другого футболиста, подобного Лео Месси, не будет», - сказал вингер «Барселоны», - приводит слова Ямала Diario Sport.

Ямал является воспитанником «Барселоны», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает испанца в € 60 млн.

В нынешнем сезоне Ямал сыграл 39 матчей, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.

Месс провёл за «Барселону» 778 матчей, забил 672 мяча и отдал 303 голевых передачи. Вместе с каталонским клубом 36-летний аргентинец выиграл десять чемпионатов Испании, семь Кубков и восемь Суперкубков Испании, а также четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира.

İdman.biz

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