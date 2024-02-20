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Названы лучшие крайние защитники

Мировой футбол
Новости
20 Февраля 2024 09:28
Названы лучшие крайние защитники

Определились лучшие крайние защитники в истории футбола.

Как сообщает İdman.biz, список обнародовал "FourFourTwo".

Паоло Мальдини был удостоен звания лучшего крайнего защитника. В первую тройку также вошли два бразильца. Это Роберто Карлос и Карлос Альберто. Бывший главный тренер сборной Азербайджана занял третье место в рейтинге.

1. Паоло Мальдини (Италия)
2. Роберто Карлос (Бразилия)
3. Карлос Альберто (Бразилия)
4. Дани Алвес (Бразилия)
5. Филипп Лам (Германия)
6. Кафу (Бразилия)
7. Эшли Коул (Англия)
8. Руд Крол (Нидерланды)
9. Джалма Сантос (Бразилия)
10. Лилиан Тюрам (Франция)

İdman.biz

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