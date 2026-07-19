"Челси" начал переговоры о трансфере победителя Лиги конференций

Футбольный клуб "Челси" начал переговоры с "Кристал Пэлас" по поводу возможного перехода французского защитника Максенса Лакруа.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса, лондонский клуб уже провел первые официальные переговоры с "Кристал Пэлас".

По информации источника, "орлы" оценивают своего защитника как минимум в 64 миллиона евро. При формировании цены клуб ориентировался на недавний трансфер Яна Пола ван Хекке из "Брайтона" в "Тоттенхэм".

Лакруа перешел в "Кристал Пэлас" из немецкого "Вольфсбурга" летом 2024 года и быстро стал одним из лидеров обороны команды. За это время он дебютировал в составе сборной Франции, а также помог клубу выиграть Лигу конференций, Кубок Англии и Суперкубок Англии.