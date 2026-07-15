"Фенербахче" объявил о трансфере Мэйсона Гринвуда

Турецкий "Фенербахче" объявил о трансфере английского вингера Мэйсона Гринвуда из французского "Марселя".

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает официальный сайт стамбульского клуба.

Согласно информации, сумма трансфера составила 39 млн евро. Она будет выплачена тремя равными траншами в течение трех лет.

С 24-летним футболистом заключен контракт на четыре сезона.

"Мы приветствуем Мэйсона Гринвуда в нашей семье и желаем ему многих побед и чемпионских титулов с "Фенербахче", - говорится в сообщении пресс-службы "канареек".