Определился потенциальный соперник "Сабаха" в следующем раунде ЛЧ

"КуПС" вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, несмотря на домашнее поражение от "Вардара", сообщает İdman.Biz.

Финский клуб, победивший в первой встрече со счетом 2:0, в ответном матче уступил в основное время 0:2. Голы за команду из Северной Македонии забили Азер Омерагич и Горан Закарич, реализовавший пенальти.

В дополнительное время "КуПС" забил дважды усилиями Боба Нии Арма и Петра Пажишека (с пенальти), на что "Вардар" ответил лишь голом Яна Пулейо. Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2, однако по сумме двух матчей (4:3) в следующий раунд прошел "КуПС".

В случае успешного прохождения уэльского ТНС, бакинский "Сабах" в следующем раунде встретится с финским клубом.