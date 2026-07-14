14 Июля 2026
RU

Определился потенциальный соперник "Сабаха" в следующем раунде ЛЧ

Мировой футбол
Новости
14 Июля 2026 22:30
38
Определился потенциальный соперник "Сабаха" в следующем раунде ЛЧ

"КуПС" вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, несмотря на домашнее поражение от "Вардара", сообщает İdman.Biz.

Финский клуб, победивший в первой встрече со счетом 2:0, в ответном матче уступил в основное время 0:2. Голы за команду из Северной Македонии забили Азер Омерагич и Горан Закарич, реализовавший пенальти.

В дополнительное время "КуПС" забил дважды усилиями Боба Нии Арма и Петра Пажишека (с пенальти), на что "Вардар" ответил лишь голом Яна Пулейо. Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2, однако по сумме двух матчей (4:3) в следующий раунд прошел "КуПС".

В случае успешного прохождения уэльского ТНС, бакинский "Сабах" в следующем раунде встретится с финским клубом.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

ЧМ-2026: Испания и Франция проводят встречу за выход в финал - ПРЯМОЙ ЭФИР
23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Испания и Франция проводят встречу за выход в финал - ПРЯМОЙ ЭФИР

Матч проходит в Арлингтоне

СМИ: Роналду может выступить на чемпионате Европы 2028 года
20:32
Мировой футбол

СМИ: Роналду может выступить на чемпионате Европы 2028 года

А потом и на новый ЧМ замахнется

"Реал" обратился в УЕФА с просьбой лишить "Барселону" всех трофеев времен Негрейры
19:58
Мировой футбол

"Реал" обратился в УЕФА с просьбой лишить "Барселону" всех трофеев времен Негрейры

Негрейра занимал руководящий пост в судейском комитете Ла Лиги с 2001 по 2018 год
Лука Вушкович стал игроком "Брайтона"
19:22
Мировой футбол

Лука Вушкович стал игроком "Брайтона"

С "чайками" хорват подписал пятилетний контракт
Майкл Оуэн назвал фактор, который определит обладателя "Золотого мяча»"
19:06
Мировой футбол

Майкл Оуэн назвал фактор, который определит обладателя "Золотого мяча»"

По мнению Оуэна, многое будет зависеть от итогов чемпионата мира
"Бешикташ" объявил о подписании Леандро Троссарда
18:48
Мировой футбол

"Бешикташ" объявил о подписании Леандро Троссарда

Контракт футболиста заключен на три года

Самое читаемое

Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча Аргентина – Швейцария
12 Июля 08:45
ЧМ-2026

Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча Аргентина – Швейцария

Форвард забил победный мяч и помог действующим чемпионам мира выйти в полуфинал ЧМ-2026

Конор Макгрегор получил травму в начале боя и проиграл Холлоуэю на UFC 329
12 Июля 07:59
ММА

Конор Макгрегор получил травму в начале боя и проиграл Холлоуэю на UFC 329 - ВИДЕО

Ирландец не смог продолжить поединок после повреждения колена, полученного в первые секунды встречи
Фанаты Англии обеспокоены назначением арбитра на матч с Аргентиной
18:01
ЧМ-2026

Фанаты Англии обеспокоены назначением арбитра на матч с Аргентиной

Исмаил Эльфат ранее работал на встречах, завершившихся победами команд Лионеля Месси

Магнус Карлсен исполнил "греблю викингов" на матче Норвегия - Англия
12 Июля 13:26
ЧМ-2026

Магнус Карлсен исполнил "греблю викингов" на матче Норвегия - Англия - ВИДЕО

Шахматист поддержал национальную команду в четвертьфинале ЧМ-2026