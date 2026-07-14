"Реал" обратился в УЕФА с просьбой лишить "Барселону" всех трофеев времен Негрейры

Руководство мадридского "Реала" направило официальное обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой лишить "Барселону" всех трофеев, которые каталонский клуб выиграл в период работы Хосе Марии Энрикеса Негрейры, бывшего вице-президента Технического комитета судей Испании.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание AS.

Негрейра занимал руководящий пост в судейском комитете Ла Лиги с 2001 по 2018 год. За это время "сине-гранатовые" выиграли более 30 трофеев - включая девять чемпионств и четыре победы в Лиге чемпионов.

Напомним, в 2023 году "Барселоне" были предъявлены обвинения во взяточничестве. По информации СМИ, в период с 2001 по 2018 год "Барселона" якобы перечисляла деньги Негрейре через фирмы-прокладки.