14 Июля 2026
RU

"Реал" обратился в УЕФА с просьбой лишить "Барселону" всех трофеев времен Негрейры

Мировой футбол
Новости
14 Июля 2026 19:58
8
"Реал" обратился в УЕФА с просьбой лишить "Барселону" всех трофеев времен Негрейры

Руководство мадридского "Реала" направило официальное обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой лишить "Барселону" всех трофеев, которые каталонский клуб выиграл в период работы Хосе Марии Энрикеса Негрейры, бывшего вице-президента Технического комитета судей Испании.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание AS.

Негрейра занимал руководящий пост в судейском комитете Ла Лиги с 2001 по 2018 год. За это время "сине-гранатовые" выиграли более 30 трофеев - включая девять чемпионств и четыре победы в Лиге чемпионов.

Напомним, в 2023 году "Барселоне" были предъявлены обвинения во взяточничестве. По информации СМИ, в период с 2001 по 2018 год "Барселона" якобы перечисляла деньги Негрейре через фирмы-прокладки.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Лука Вушкович стал игроком "Брайтона"
19:22
Мировой футбол

Лука Вушкович стал игроком "Брайтона"

С "чайками" хорват подписал пятилетний контракт
Майкл Оуэн назвал фактор, который определит обладателя "Золотого мяча»"
19:06
Мировой футбол

Майкл Оуэн назвал фактор, который определит обладателя "Золотого мяча»"

По мнению Оуэна, многое будет зависеть от итогов чемпионата мира
"Бешикташ" объявил о подписании Леандро Троссарда
18:48
Мировой футбол

"Бешикташ" объявил о подписании Леандро Троссарда

Контракт футболиста заключен на три года
Франция - Испания: Мбаппе против Ямаля и битва футбольных философий - ОБЗОР İDMAN.BİZ
18:14
ЧМ-2026

Франция - Испания: Мбаппе против Ямаля и битва футбольных философий - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Французы постараются взять реванш за два последних поражения, а испанцы - впервые с 2010 года выйти в финал чемпионата мира

Фанаты Англии обеспокоены назначением арбитра на матч с Аргентиной
18:01
ЧМ-2026

Фанаты Англии обеспокоены назначением арбитра на матч с Аргентиной

Исмаил Эльфат ранее работал на встречах, завершившихся победами команд Лионеля Месси

Мбаппе не успел полностью восстановиться к полуфиналу ЧМ-2026
17:01
ЧМ-2026

Мбаппе не успел полностью восстановиться к полуфиналу ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции по-прежнему испытывает проблемы с правым голеностопом

Самое читаемое

Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча Аргентина – Швейцария
12 Июля 08:45
ЧМ-2026

Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча Аргентина – Швейцария

Форвард забил победный мяч и помог действующим чемпионам мира выйти в полуфинал ЧМ-2026

Конор Макгрегор получил травму в начале боя и проиграл Холлоуэю на UFC 329
12 Июля 07:59
ММА

Конор Макгрегор получил травму в начале боя и проиграл Холлоуэю на UFC 329 - ВИДЕО

Ирландец не смог продолжить поединок после повреждения колена, полученного в первые секунды встречи
ЧМ-2026: матч между сборными Норвегии и Англии может быть перенесен
11 Июля 23:20
ЧМ-2026

ЧМ-2026: матч между сборными Норвегии и Англии может быть перенесен

Стартовый свисток для футболистов должен прозвучать в 01:00 по бакинскому времени
Плющенко - о переходе сына в Азербайджан: "В России он никому не нужен был"
12 Июля 12:47
Зимние виды спорта

Плющенко - о переходе сына в Азербайджан: "В России он никому не нужен был"

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что Александру необходимо выступать на международной арене