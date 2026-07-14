СМИ: Роналду может выступить на чемпионате Европы 2028 года

Криштиану Роналду планирует сыграть за сборную Португалии на чемпионате Европы в 2028 году. Об этом рассказал бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов, передает İdman.Biz.

По словам экс-футболиста, он общался на эту тему с экс-форвардом сборной Франции Давидом Трезеге, который сослался на слова игроков португальской команды.

"Все говорят, что Криштиану Роналду закончил. Мы сейчас встречались с Давидом Трезеге, а он многих знает в сборной Португалии. Так вот игроки в португальской команде говорят, что он [Роналду] на Евро будет еще", — сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".

На проходящем чемпионате мира‑2026 Роналду провел пять матчей и забил три гола, оставаясь лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на мировых первенствах. Португальцы дошли до 1/8 финала, где уступили Испании со счетом 0:1.

После вылета с мундиаля Роберто Мартинес покинул пост главного тренера сборной Португалии. Его сменил Жорже Жезуш, который работал с Роналду в саудовском "Аль-Насре".