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Ян Зоммер перешел из "Интера" в "Брюгге"

Мировой футбол
Новости
14 Июля 2026 23:48
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Ян Зоммер перешел из "Интера" в "Брюгге"

Швейцарский голкипер Ян Зоммер стал игроком "Брюгге". О подписании контракта с 37-летним вратарем, который покинул итальянский "Интер" в статусе свободного агента, официально сообщила пресс-служба бельгийской команды, передает İdman.Biz. С Зоммером был подписан контракт на три года — до лета 2029-го.

"Добро пожаловать в клуб, Ян!" — говорится в обращении пресс-службы "Брюгге" на официальном сайте команды.

Зоммер выступал за "Интер" с августа 2023 года, а до этого защищал цвета мюнхенской "Баварии". Ранее "Интер" объявил о трансфере итальянского голкипера Ивана Проведеля, который был приобретен у римского «Лацио».

İdman.Biz
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