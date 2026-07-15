Юри Тилеманс подписал контракт с "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник английской "Астон Виллы" и сборной Бельгии по футболу Юри Тилеманс перешел в "Манчестер Юнайтед". Стороны заключили контракт до июня 2031 года.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщается на официальном сайте "красных дьяволов".

Стоимость сделки не уточняется. По данным инсайдеров, покупка 29-летнего футболиста могла обойтись манкунианцам в 42 млн евро.

Тилеманс выступал за "Астон Виллу" с лета 2023 года. В прошлом сезоне он провел за клуб 35 матчей, забил два гола и сделал семь ассистов.

На ЧМ-2026 Тилеманс был капитаном сборной Бельгии. Он принял участие в пяти матчах турнира и забил два гола. Хавбек пропустил четвертьфинальную игру с командой Испании (1:2) из-за травмы.