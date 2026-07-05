Полузащитник сборной Кот‑д’Ивуара Базумана Туре перешел из "Хоффенхайма" в английский "Ньюкасл". Как передает İdman.Biz, об этом сообщается на сайте немецкого клуба.

Отмечается, что сумма трансфера 20‑летнего футболиста стала рекордной для "Хоффенхайма". По информации журналиста Флориана Плеттенберга, "Ньюкасл" заплатит за хавбека 50 миллионов евро, а также обязуется выплатить долю от будущей перепродажи Туре.

"Во время выступлений в Германии Базумана доказал, что способен играть в одном из ведущих европейских чемпионатов, а также приобрел ценный опыт в составе сборной, особенно на чемпионате мира‑2026, — сказал главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау. — Считаем, что у Туре огромный потенциал — это игрок, который, по нашему мнению, сможет привнести в нашу игру нечто новое. У него еще много возможностей, которые предстоит раскрыть".

Туре выступал за "Хоффенхайм" с февраля 2025 года. Всего за команду он провел 45 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал 15 голевых передач.