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Луис де ла Фуэнте: "У нас лучшая полузащита в мире"

Мировой футбол
Новости
5 Июля 2026 21:10
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Луис де ла Фуэнте: "У нас лучшая полузащита в мире"

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о высоком уровне полузащитников своей команды, а также сравнил ее с составом сборной 2010 года. Тогда испанцы выиграли чемпионат мира, в финале победив сборную Нидерландов со счетом 1:0.

"На мой взгляд – и я говорю это с глубочайшим уважением ко всем – у нас лучшая полузащита в мире. У нас есть по два игрока высочайшего класса на каждой позиции. У команды 2010 года тоже была выдающаяся полузащита, это правда. Футбол меняется, но я бы поставил нас почти на один уровень", – приводит слова де ла Фуэнте İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В 1/8 финала Испания сыграет с национальной командой Португалии.

İdman.Biz
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