6 Июля 2026
RU

Сборную Кабо-Верде встретили как героев после дебюта на чемпионате мира

Мировой футбол
Новости
5 Июля 2026 23:10
28
Сборную Кабо-Верде встретили как героев после дебюта на чемпионате мира

Тысячи болельщиков встретили игроков сборной Кабо‑Верде по футболу, которые вернулись домой после выступления на чемпионата мира‑2026.

Самолет с командой приземлился в аэропорту имени Нельсона Манделы в столице страны Прае в воскресенье, сообщает İdman.Biz.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как фанаты собрались в аэропорту и на прилегающей территории и размахивали флагами.

Сборная Кабо‑Верде впервые в истории приняла участие в финальной стадии чемпионата мира. На ЧМ‑2026 команда Бубишты дошла до 1/16 финала, где в дополнительное время уступила сборной Аргентины со счетом 2:3.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Базумана Туре перешел из "Хоффенхайма" в английский "Ньюкасл"
5 Июля 23:30
Мировой футбол

Базумана Туре перешел из "Хоффенхайма" в английский "Ньюкасл"

"Сороки" заплатят за хавбека 50 миллионов евро
Трамп выразил признательность ФИФА за приостановку дисквалификации Балогуна - ОБНОВЛЕНО
5 Июля 22:30
ЧМ-2026

Трамп выразил признательность ФИФА за приостановку дисквалификации Балогуна - ОБНОВЛЕНО

Балогун сможет принять участие в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией
Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры в сборной
5 Июля 22:10
ЧМ-2026

Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры в сборной

Португалии предстоит серьезная проверка на прочность на ЧМ
Луис де ла Фуэнте: "У нас лучшая полузащита в мире"
5 Июля 21:10
Мировой футбол

Луис де ла Фуэнте: "У нас лучшая полузащита в мире"

Испанский специалист также сравнил своих подопечных с составом сборной 2010 года
"Манчестер Юнайтед" хочет снизить зарплату Рашфорду
5 Июля 18:15
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" хочет снизить зарплату Рашфорду

В клубе опасаются, что нынешний оклад форварда может нарушить баланс в команде

Возинья может продолжить карьеру в Бразилии
5 Июля 17:59
Мировой футбол

Возинья может продолжить карьеру в Бразилии

Герой сборной Кабо-Верде заинтересовал два клуба Серии B после яркого выступления на ЧМ-2026

Самое читаемое

Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА
4 Июля 09:54
ЧМ-2026

Кто ближе всего к полуфиналу чемпионата мира? - АНАЛИТИКА - ВИДЕО

Редакция İdman.Biz разбирает все пары 1/8 финала и возможные супервстречи на пути к финалу ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция
5 Июля 05:20
ЧМ-2026

Орландо Хиль признан лучшим игроком матча Парагвай — Франция

26-летний голкипер записал на свой счет четыре сэйва
Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО
4 Июля 12:53
ЧМ-2026

Семья поддержала футболиста Кабо-Верде после поражения от Аргентины - ВИДЕО

Нуну да Кошта не смог сдержать слез после вылета с ЧМ-2026

Аргентина оценила Кабо-Верде: "Заслуживают респект"
5 Июля 09:53
ЧМ-2026

Аргентина оценила Кабо-Верде: "Заслуживают респект"

Официальный аккаунт команды опубликовал совместное фото Месси и Возиньи