Сборную Кабо-Верде встретили как героев после дебюта на чемпионате мира

Тысячи болельщиков встретили игроков сборной Кабо‑Верде по футболу, которые вернулись домой после выступления на чемпионата мира‑2026.

Самолет с командой приземлился в аэропорту имени Нельсона Манделы в столице страны Прае в воскресенье, сообщает İdman.Biz.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как фанаты собрались в аэропорту и на прилегающей территории и размахивали флагами.

Сборная Кабо‑Верде впервые в истории приняла участие в финальной стадии чемпионата мира. На ЧМ‑2026 команда Бубишты дошла до 1/16 финала, где в дополнительное время уступила сборной Аргентины со счетом 2:3.