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"Атлетико" готовит трансфер Мэйсона Гринвуда - СМИ

Мировой футбол
Новости
3 Июля 2026 08:15
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"Атлетико" готовит трансфер Мэйсона Гринвуда - СМИ

"Атлетико" рассматривает вариант с переходом нападающего "Марселя" Мэйсона Гринвуда, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, 24-летний англичанин может стать заменой форварду Хулиану Альваресу, который ранее заявил о желании сменить клуб. Главный тренер мадридцев Диего Симеоне считает Гринвуда подходящим вариантом на роль завершителя атак.

В прошедшем сезоне-2025/26 провел 45 матчей во всех турнирах, 26 голов и 11 результативных передач.

Гринвуд ранее уже выступал в чемпионате Испании. В сезоне-2023/24 он играл за "Хетафе". В Ла Лиге англичанин провел 33 матча, забил 8 голов и отдал 6 передач.

İdman.Biz
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