УЕФА не будет вводить удаление за прикрытый рот во время конфликтной ситуации

УЕФА не планирует вводить правило, по которому футболист может быть удален за прикрытый рот во время конфликтной ситуации, сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic.

Перед чемпионатом мира-2026 ФИФА внесла ряд изменений в правила. Теперь игрок, который прикрывает рот рукой, плечом или футболкой, может получить прямую красную карточку. Такие действия рассматриваются как попытка скрыть содержание разговора от телекамер.

Ранее полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон стал первым футболистом, удаленным за прикрытый рот во время конфликтной ситуации. Это произошло в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Турции (1:0).