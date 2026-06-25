"Милан" отказался продавать Пулишича в клуб МLS

Футбольный клуб "Милан" отклонил предложение американского клуба "Нью-Йорк Сити" по трансферу полузащитника Кристиана Пулишича.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, руководство итальянского клуба уведомило потенциального покупателя, что 27-летний футболист не продается.

По информации источника, интерес к Пулишичу проявляет не только "Нью-Йорк Сити". В случае изменения позиции "Милана" в борьбу за американца готовы вступить и другие клубы MLS.

Действующий контракт Пулишича рассчитан до лета 2027 года, однако "Милан" обладает опцией автоматического продления соглашения еще на один сезон - до 2028 года.

В настоящее время футболист полностью сосредоточен на выступлениях за сборную США на домашнем чемпионате мира-2026 и восстанавливается после травмы, полученной в матче против Турции.

В межсезонье в "Милане" произошли серьезные изменения. Новым главным тренером команды стал Рубен Аморим, сменивший Массимилиано Аллегри, а также обновился руководящий состав клуба.