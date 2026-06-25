25 Июня 2026
RU

"Милан" отказался продавать Пулишича в клуб МLS

Мировой футбол
Новости
25 Июня 2026 09:16
24
"Милан" отказался продавать Пулишича в клуб МLS

Футбольный клуб "Милан" отклонил предложение американского клуба "Нью-Йорк Сити" по трансферу полузащитника Кристиана Пулишича.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, руководство итальянского клуба уведомило потенциального покупателя, что 27-летний футболист не продается.

По информации источника, интерес к Пулишичу проявляет не только "Нью-Йорк Сити". В случае изменения позиции "Милана" в борьбу за американца готовы вступить и другие клубы MLS.

Действующий контракт Пулишича рассчитан до лета 2027 года, однако "Милан" обладает опцией автоматического продления соглашения еще на один сезон - до 2028 года.

В настоящее время футболист полностью сосредоточен на выступлениях за сборную США на домашнем чемпионате мира-2026 и восстанавливается после травмы, полученной в матче против Турции.

В межсезонье в "Милане" произошли серьезные изменения. Новым главным тренером команды стал Рубен Аморим, сменивший Массимилиано Аллегри, а также обновился руководящий состав клуба.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Лионель Месси изменил свою позицию по участию в ЧМ-2030
09:43
ЧМ-2026

Лионель Месси изменил свою позицию по участию в ЧМ-2030

Аргентинец уже не исключает, что может сыграть на турнире в 43 года

Азербайджан примет новый международный турнир по футболу
09:31
Азербайджанский футбол

Азербайджан примет новый международный турнир по футболу

Турнир для юношеских сборных пройдет с 22 по 31 октября 2026 года

Масеко остановил Южную Корею: ЮАР впервые сыграет в плей-офф ЧМ
08:18
ЧМ-2026

Масеко остановил Южную Корею: ЮАР впервые сыграет в плей-офф ЧМ - ВИДЕО

ЮАР обыграла азиатскую сборную и напрямую вышла в плей-офф ЧМ-2026

Марокко вышел в плей-офф ЧМ-2026 после голевой перестрелки с Гаити
07:59
ЧМ-2026

Марокко вышел в плей-офф ЧМ-2026 после голевой перестрелки с Гаити - ВИДЕО

Африканцы завершили групповой этап на втором месте

"Челси" начал переговоры по трансферу защитника "Кристал Пэлас"
07:14
Мировой футбол

"Челси" начал переговоры по трансферу защитника "Кристал Пэлас"

Лондонский клуб готов заплатить за Максанса Лакруа около 40 миллионов евро

Жена Неймара ответила на критику: "Я сама оплачиваю свои счета"
04:06
Мировой футбол

Жена Неймара ответила на критику: "Я сама оплачиваю свои счета"

Бруна Бьянкарди заявила, что не живет за счет звездного футболиста

Самое читаемое

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией
24 Июня 10:33
ЧМ-2026

Анчелотти включил Неймара в состав: звезда Бразилии сыграет с Шотландией

Главный тренер "селесао" заявил, что нападающий полностью восстановился после травмы и готов выйти на поле на чемпионате мира по футболу

Чемпион мира 1996 года предупредил "Мерседес" о Хэмилтоне
23 Июня 10:28
Формула 1

Чемпион мира 1996 года предупредил "Мерседес" о Хэмилтоне

Деймон Хилл считает, что внутрикомандная борьба может сыграть на руку британцу

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса
23 Июня 09:28
ЧМ-2026

АФИША ЧМ-2026: сегодня сыграют сборные Роналду, Кейна, Модрича и Луиса Диаса

В ночь на 24 июня по бакинскому времени состоятся четыре матча группового этапа

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
23 Июня 23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

У Роналду - дубль