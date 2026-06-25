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Азербайджан примет новый международный турнир по футболу

Азербайджанский футбол
Новости
25 Июня 2026 09:31
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Азербайджан примет новый международный турнир по футболу

Бюро Совета Международной федерации футбола (ФИФА) объявило Азербайджан хозяином турнира "Чемпионат мира и фестиваля ФИФА U15 2026 года" (U-15 World Cup & Festival 2026)).

Как сообщает İdman.Biz, новый футбольный турнир пройдет с 22 по 31 октября 2026 года.

В соревнованиях примут участие команды юношей до 15 лет всех национальных ассоциаций, входящих в ФИФА. Турнир 2027 года будет предназначен только для женских сборных. С 2028 года планируется проводить отдельные соревнования среди юношей и девушек.

Решение было принято по итогам оценки, проведенной администрацией ФИФА. Организация учла современную спортивную и общую инфраструктуру Азербайджана, а также возможность принять тысячи детей и представителей команд в централизованном формате.

В ФИФА также напомнили, что Азербайджан ранее был выбран одним из хозяев чемпионата мира U20 2027 года. В организации считают, что проведение первого чемпионата мира и фестиваля ФИФА U15 в стране обеспечит стратегическую преемственность в организации международных футбольных соревнований.

Кроме того, Бюро Совета ФИФА утвердило регламент Кубка ФИФА АСЕАН. Первый розыгрыш турнира пройдет в сентябрьско-октябрьское окно 2026 года, а участие в нем гарантировано всем футбольным ассоциациям АСЕАН.

Бюро Совета ФИФА также приняло решение немедленно приостановить деятельность Футбольной ассоциации Непала из-за грубых нарушений устава организации, связанных с вмешательством третьей стороны.

İdman.Biz
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