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Жена Кукурельи рассказала об угрозах после перехода футболиста в "Реал"

Мировой футбол
Новости
23 Июня 2026 20:06
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Жена Кукурельи рассказала об угрозах после перехода футболиста в "Реал"

Жена защитника Марка Кукурельи Клаудия Родригес сообщила про угрозы убийства после перехода мужа в мадридский "Реал", сообщает İdman.Biz со ссылкой на A Bola.

Супруга игрока получила многочисленные сообщения в социальных сетях с угрозами, включая угрозы смерти. Сообщается, что часть таких сообщений уже была передана в правоохранительные органы.

Кукурелья, являющийся воспитанником "Барселоны", ранее заявлял, что понимает недовольство части болельщиков из-за перехода в стан принципиального соперника, однако считает недопустимым переход границ и угрозы в адрес его семьи. Также игрок отмечал, что тяжело сказать "нет" мадридскому клубу.

В минувшем сезоне Кукурелья принял участие в 50 матчах за "Челси" во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

İdman.Biz
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