Семья Месси эмоционально отреагировала на его второй гол в ворота Австрии - ВИДЕО

Реакция семьи Лионеля Месси на второй гол капитана сборной Аргентины по футболу в матче против Австрии стала одной из обсуждаемых тем после игры.

Как сообщает İdman.Biz, соответствующее видео было опубликовано в социальной сети X. На кадрах видно, как близкие аргентинского футболиста бурно радуются после забитого мяча.

Болельщики расценили реакцию семьи как еще одно подтверждение влияния Месси на поле и любви к нему со стороны окружения.

Тем временем сам Месси высказался о том, как возраст влияет на его игру. По словам форварда, которому скоро исполнится 39 лет, во время матчей он не думает о своем возрасте.

"Если честно, я не играю, думая о том, сколько мне лет. Я больше смотрю на то, как чувствую себя физически", - сказал Месси.

Он подчеркнул, что независимо от возраста старается приносить максимум пользы своей команде.

"Сейчас я просто стараюсь отдавать максимум, выкладываться полностью вне зависимости от того, сколько мне лет. Правда в том, что физически я чувствую себя хорошо", - отметил капитан аргентинской сборной.