На ЧМ-2026 нашли самую счастливую сборную - ФОТО

Футболистам сборной Кюрасао, выступающей на ЧМ-2026, разрешили жить вместе с женами и девушками во время турнира.

Как сообщает İdman.Biz, такое решение поддержали главный тренер команды Дик Адвокат и медицинский штаб. Игроки могут проживать с партнершами в одном номере, а для футболистов с детьми предусмотрены дополнительные комнаты.

Врач сборной Сюзанн Хуурман отметила, что присутствие близких рядом положительно влияет на эмоциональное состояние игроков. По ее словам, во время длительных турниров поддержка семьи помогает снизить чувство тоски по дому и создает дополнительный комфорт.

Хуурман также подчеркнула, что интимные отношения могут приносить психологическую пользу. По ее мнению, в данном случае речь идет не столько о физиологическом, сколько об эмоциональном эффекте.

Отметим, что на чемпионате мира сборная Кюрасао уступила Германии со счетом 1:7 и сыграла вничью с Эквадором.