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На ЧМ-2026 нашли самую счастливую сборную - ФОТО

ЧМ-2026
Новости
23 Июня 2026 18:11
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На ЧМ-2026 нашли самую счастливую сборную

Футболистам сборной Кюрасао, выступающей на ЧМ-2026, разрешили жить вместе с женами и девушками во время турнира.

Как сообщает İdman.Biz, такое решение поддержали главный тренер команды Дик Адвокат и медицинский штаб. Игроки могут проживать с партнершами в одном номере, а для футболистов с детьми предусмотрены дополнительные комнаты.

Сюзанна Хурман:

Врач сборной Сюзанн Хуурман отметила, что присутствие близких рядом положительно влияет на эмоциональное состояние игроков. По ее словам, во время длительных турниров поддержка семьи помогает снизить чувство тоски по дому и создает дополнительный комфорт.

Секрет спальни Курасо, самая счастливая команда на чемпионате мира:

Хуурман также подчеркнула, что интимные отношения могут приносить психологическую пользу. По ее мнению, в данном случае речь идет не столько о физиологическом, сколько об эмоциональном эффекте.

Секрет спальни Курасо, самая счастливая команда на чемпионате мира:

Отметим, что на чемпионате мира сборная Кюрасао уступила Германии со счетом 1:7 и сыграла вничью с Эквадором.

İdman.Biz
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