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Книга рекордов Гиннесса зафиксировала четыре новых достижения Месси

ЧМ-2026
Новости
23 Июня 2026 19:16
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Книга рекордов Гиннесса зафиксировала четыре новых достижения Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси по ходу победного матча с Австрией (2:0) во втором круге группового этапа чемпионата мира побил сразу четыре рекорда турнира. Как передает İdman.Biz, об этом сообщили представители Книги рекордов Гиннесса в соцсети Х.

- Наибольшее количество голов в финалах чемпионата мира по футболу среди футболистов — 18.

- Наибольшее количество матчей, сыгранных одним игроком на чемпионате мира по футболу, — 28.

- Наибольшее количество побед, одержанных одним игроком на чемпионате мира по футболу, — 18.

- Наибольшее количество минут, сыгранных на чемпионате мира по футболу, — 2489.

38-летний Месси стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира, оформив дубль в игре с Австрией. Теперь от прошлого рекордсмена, немца Мирослава Клозе, а также француза Килиана Мбаппе его отделяют эти же два мяча.

İdman.Biz
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