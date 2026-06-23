23 Июня 2026
RU

ФИФА отозвала аккредитацию комментатора чемпионата мира по футболу из-за критики руководства

ЧМ-2026
Новости
23 Июня 2026 18:42
18
ФИФА отозвала аккредитацию комментатора чемпионата мира по футболу из-за критики руководства

Международная федерация футбола (ФИФА) отозвала аккредитацию парагвайского комментатора Хорхе Веры на чемпионат мира 2026 года из-за критики в адрес руководства организации.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщила парагвайская радиостанция Nanduti.

Данное решение было принято после высказываний Веры во время трансляции матча группового этапа между сборными Парагвая и Турции (1:0), в котором нападающий Мигель Альмирон был удален с поля за прикрытый рот рукой во время конфликтной ситуации. Он стал первым игроком в истории, получившим красную карточку за подобное нарушение.

По информации источника, причиной стали "неоднократные личные нападки и уничижительные комментарии в адрес должностных лиц ФИФА".

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Действующим победителем мирового первенства является команда Аргентины.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

На ЧМ-2026 нашли самую счастливую сборную
18:11
ЧМ-2026

На ЧМ-2026 нашли самую счастливую сборную - ФОТО

Игрокам Кюрасао разрешили жить с женами и девушками во время турнира

Семья Месси эмоционально отреагировала на его второй гол в ворота Австрии - ВИДЕО
17:56
ЧМ-2026

Семья Месси эмоционально отреагировала на его второй гол в ворота Австрии - ВИДЕО

В сети завирусилось видео с трибун, а сам капитан сборной Аргентины рассказал, как возраст влияет на его игру

Тренировку сборной Испании прервала сильная непогода - ВИДЕО
13:39
ЧМ-2026

Тренировку сборной Испании прервала сильная непогода - ВИДЕО

Футболисты команды Луиса де ла Фуэнте были вынуждены покинуть поле во время подготовки к матчу с Уругваем

Сборная Норвегии устроила викинг-шоу после победы на ЧМ-2026 - ВИДЕО
13:24
ЧМ-2026

Сборная Норвегии устроила викинг-шоу после победы на ЧМ-2026 - ВИДЕО

Норвежские футболисты отпраздновали выход в 1/16 финала вместе с болельщиками фирменным "гребным" ритуалом

Видади Рзаев: "Не вижу Бразилию в числе фаворитов ЧМ-2026" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
12:54
ЧМ-2026

Видади Рзаев: "Не вижу Бразилию в числе фаворитов ЧМ-2026" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Ветеран сборной Азербайджана выделил Японию, Иран и Норвегию, но не включил Бразилию в число претендентов на титул
Килиан Мбаппе стал "инспектором по уборке" в матче с Ираком - ВИДЕО
11:28
ЧМ-2026

Килиан Мбаппе стал "инспектором по уборке" в матче с Ираком - ВИДЕО

Форвард сборной Франции во время затянувшегося перерыва показывал работникам стадиона, где нужно убирать воду с поля

Самое читаемое

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО
22 Июня 09:14
ЧМ-2026

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО

Команда Хоссама Хассана обыграла Новую Зеландию в матче второго тура ЧМ-2026

Ундава признали лучшим игроком матча Германия — Кот-д'Ивуар
21 Июня 03:44
ЧМ-2026

Ундава признали лучшим игроком матча Германия — Кот-д'Ивуар

Ундав забил свой третий гол на ЧМ-2026
Месси может вновь сыграть за "Барселону"
21 Июня 17:30
Мировой футбол

Месси может вновь сыграть за "Барселону"

Аргентинец способен провести прощальный матч за каталонский клуб в 2027 году

ЧМ-2026: Испания разгромила Саудовскую Аравию - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
21 Июня 22:04
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Испания разгромила Саудовскую Аравию - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе в Атланте