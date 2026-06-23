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Арбелоа согласовывает контракт с "Фулхэмом" - Романо

Мировой футбол
Новости
23 Июня 2026 19:50
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Арбелоа согласовывает контракт с "Фулхэмом" - Романо

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа продолжит карьеру в Англии. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, испанский специалист завершает согласование деталей контракта с английским "Фулхэмом".

Арбелоа возглавил "Реал" в январе прошлого года после ухода из клуба испанского специалиста Хаби Алонсо. После завершения сезона команду возглавил португалец Жозе Моуринью, ранее работавший в "Бенфике". Сам Хаби Алонсо в новом сезоне будет руководить "Челси".

Место Моуринью в "Бенфике" занял Марку Силва, который возглавлял "Фулхэм" с 2021 по 2026 год. В английской Премьер-лиге-2025/2026 "Фулхэм" занял 11-е место.

İdman.Biz
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