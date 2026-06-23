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Дженаро Гаттузо возглавил "Лацио"

Мировой футбол
Новости
23 Июня 2026 18:26
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Дженаро Гаттузо возглавил "Лацио"

В футбольном клубе "Лацио" официально произошла смена главного тренера.

Как сообщает İdman.Biz, римский клуб возглавил Дженнаро Гаттузо. Итальянский специалист сменил на этом посту Маурицио Сарри, покинувшего команду ранее.

Последним местом работы Гаттузо была сборная Италии. Он покинул национальную команду после того, как она не сумела пробиться на чемпионат мира 2026 года, уступив Боснии и Герцеговине в серии пенальти в плей-офф.

47-летний специалист в качестве игрока становился чемпионом мира в составе сборной Италии в 2006 году. В тренерской карьере он работал с "Миланом", "Наполи", "Валенсией", "Марселем" и "Хайдуком".

Отметим, что "Лацио" завершил сезон-2025/2026 в Серии A на девятом месте, набрав 54 очка.

İdman.Biz
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