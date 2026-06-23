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Болельщики "Атлетико" сжигают футболки Альвареса после слов о возможном уходе - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
23 Июня 2026 16:34
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Болельщики "Атлетико" сжигают футболки Альвареса после слов о возможном уходе - ВИДЕО

Аргентинский нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес оказался в центре скандала после своих слов о возможном уходе из клуба.

Как сообщает İdman.Biz, в соцсетях распространились кадры, на которых некоторые болельщики мадридской команды сжигают футболки футболиста. Таким образом они выразили протест против желания Альвареса покинуть "Атлетико".

Поводом для недовольства стало заявление форварда, сделанное во время чемпионата мира-2026 в расположении сборной Аргентины. Альварес сообщил, что уже поговорил с руководством "Атлетико" и считает трансфер лучшим вариантом в нынешней ситуации. По словам футболиста, такое решение связано с его желанием осуществить свою мечту.

Испанские СМИ связывают 26-летнего форварда с возможным переходом в "Барселону". По информации AS, в мадридском клубе напоминают, что контракт Альвареса рассчитан до 2030 года, а его уход возможен только на условиях, устраивающих "Атлетико".

Напомним, Хулиан Альварес перешел в "Атлетико" из "Манчестер Сити" в 2024 году. Несмотря на статус одного из основных нападающих команды, его последние заявления заметно обострили отношения с болельщиками.

İdman.Biz
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