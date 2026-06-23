ЧМ-2026: ответит ли Криштиану Роналду критикам, Англия на пороге плей-офф – ОБЗОР İDMAN.BİZ

На чемпионате мира-2026 по футболу сегодня завершается второй тур группового этапа.

Как передает İdman.Biz, в 13-й игровой день в борьбу вступят команды групп K и L, где после стартовых матчей уже появились как фавориты, так и сборные, для которых следующая осечка может серьезно осложнить путь в плей-офф.

Португалия - Узбекистан (23 июня, 21:00, здесь и далее время по Баку)

Португалия начала турнир не так, как от нее ждали. Команда Роберто Мартинеса сыграла вничью с ДР Конго - 1:1.. В группе K после первого тура лидирует Колумбия, у Португалии и ДР Конго по одному очку, Узбекистан пока идет последним.

Главный фокус снова будет на Криштиану Роналду. После стартовой ничьей в адрес Португалии и ее капитана прозвучало немало критики, но Мартинес назвал ее несправедливой. Тренер подчеркнул, что команда должна прибавить в игре, а не сводить все обсуждение к одному футболисту.

Для Узбекистана этот матч - шанс зацепиться за турнир. Дебютант чемпионата мира уступил Колумбии - 1:3, но не выглядел случайным участником группы. Аббосбек Файзуллаев забил первый гол сборной на мировых первенствах, а команда Фабио Каннаваро показала, что способна отвечать быстрыми атаками.

Англия - Гана (23 июня, 23:59)

В группе L Англия и Гана начали с побед и теперь могут сделать большой шаг к плей-офф. Англичане обыграли Хорватию - 4:2, а Гана вырвала победу у Панамы - 1:0. Поэтому очная встреча в Бостоне становится матчем за лидерство.

Команда Томаса Тухеля ярко сыграла в атаке, но сам тренер после матча с хорватами говорил не только о плюсах. Англия пропустила дважды, а Тухель назвал отдельные отрезки игры тревожным сигналом и потребовал улучшить организацию в обороне. При этом серьезных кадровых проблем перед игрой с Ганой у англичан нет: Деклан Райс и Харри Кейн готовы играть, Букайо Сака также тренировался с командой.

У Ганы ситуация проще по форме, но не по задаче. Победа над Панамой дала три очка, однако теперь соперник будет значительно сильнее. Кстати, Англия и Гана ранее встречались лишь однажды - в товарищеском матче 2011 года на «Уэмбли», который завершился вничью 1:1. Теперь цена ошибки будет совсем другой.

Панама - Хорватия (24 июня, 03:00)

Это матч для тех, кому уже нельзя отступать. Панама проиграла Гане - 0:1, Хорватия уступила Англии - 2:4. Обе команды остаются без очков, и поражение в Торонто может почти закрыть дорогу в плей-офф, даже с учетом формата, при котором в 1/16 финала выходят не только первые две сборные группы, но и восемь лучших команд с третьих мест.

Хорватия против Англии местами выглядела живо, забила два мяча, но провалилась в обороне. Для команды Златко Далича матч с Панамой - возможность вернуть контроль над ситуацией. На первый план снова выйдет опыт хорватской середины поля и качество атаки, где в первой игре отличились Мартин Батурина и Петар Муса.

Панама, напротив, будет пытаться сыграть максимально прагматично. Команда долго держалась против Ганы, но пропустила в самой концовке. Теперь ей нужно не только защищаться, но и искать голы. Для Панамы это всего второй чемпионат мира, и пока сборная по-прежнему ждет своего первого очка на мундиалях.

Колумбия - ДР Конго (24 июня, 06:00)

Колумбия начала турнир увереннее всех в группе K. Победа над Узбекистаном - 3:1 вывела команду Нестора Лоренсо на первое место, а еще один успех откроет ей дорогу в плей-офф. В стартовом матче колумбийцы показали глубину атаки: забивали Луис Диас, Даниэль Муньос и Хаминтон Кампас.

Однако подготовка к игре с ДР Конго получилась неидеальной: последняя тренировка Колумбии в Гвадалахаре была прервана из-за шторма, и футболистам пришлось завершать занятие в зале. Это не должно ломать планы команды, но добавляет небольшой элемент неопределенности перед важной встречей.

ДР Конго уже успела стать одной из интересных историй группы. Команда Себастьена Десабра сыграла 1:1 с Португалией и набрала первое очко на чемпионатах мира в своей истории. Гол Йоана Висса стал не только важным результатом, но и сигналом для остальных: конголезцы умеют терпеть, обороняться и наказывать соперника в переходных фазах.

Заметим, что это будет первый матч между Колумбией и ДР Конго на таком уровне и эта игра может многое решить в группе: победа Колумбии почти закрепит ее наверху, а успех африканской команды превратит борьбу за плей-офф в одну из самых неожиданных интриг турнира.