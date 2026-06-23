21-летний футболист Кензо Кьес утонул во время купания во Франции

Сотрудники экстренных служб Франции извлекли из реки Роны футболиста Кензо Кьеса, который в прошлом сезоне выступал за резервную команду клуба Лиги 2 "Генгам", у молодого человека диагностирована смерть мозга.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает RMC Sport.

Отмечается, что 21‑летний Кьес утонул в районе, где запрещено купание, между городами Вийёрбан и Калюир‑э‑Кюир. Кьес в понедельник вечером купался в реке с двумя друзьями. Их реанимировали, у футболиста зафиксировали смерть мозга. Прокуратура Лиона начала расследование причин случившегося.

Кьес ранее занимался в академиях "Лиона" и "Сент‑Этьена", перешел в систему "Генгама" летом прошлого года. Он не играл за основную команду, главный тренер Сильвен Риполь привлекал его к тренировкам. По данным Ouest‑France, Кьес покинул клуб в апреле.