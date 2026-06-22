"Аякс" расстался с главным тренером Гарсией

Испанец Оскар Гарсия покинул пост главного тренера "Аякса". Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба амстердамского клуба.

Стороны расторгли контракт, который был рассчитан до лета 2027 года, по обоюдному согласию.

Гарсия возглавлял "Аякс" с марта. Под руководством 53-летнего специалиста команда одержала пять побед, потерпела два поражения и трижды сыграла вничью. По итогам сезона-2025/26 "Аякс" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов и квалифицировался в Лигу конференций на следующий сезон.