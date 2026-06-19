"Барселона" и "Ливерпуль" нацелились на защитника "Тоттенхэма"

25-летний защитник "Тоттенхэма" и сборной Нидерландов Мики ван де Вен попал в сферу интересов "Барселоны" и "Ливерпуля", сообщает İdman.Biz со ссылкой на De Telegraaf.

По данным издания, оба клуба видят возможность подписать игрока, так как "Тоттенхэму" пока не удалось договориться о продлении контракта с нидерландцем, который рассчитан до 30 июня 2029 года.

Напомним, Микки ван де Вен выступает за "шпор" с 2023 года, перейдя в английскую команду из немецкого "Вольфсбурга".

В минувшем сезоне футболист провел 45 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 50 млн.