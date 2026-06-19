19 Июня 2026
RU

"Барселона" и "Ливерпуль" нацелились на защитника "Тоттенхэма"

Мировой футбол
Новости
19 Июня 2026 09:14
40
"Барселона" и "Ливерпуль" нацелились на защитника "Тоттенхэма"

25-летний защитник "Тоттенхэма" и сборной Нидерландов Мики ван де Вен попал в сферу интересов "Барселоны" и "Ливерпуля", сообщает İdman.Biz со ссылкой на De Telegraaf.

По данным издания, оба клуба видят возможность подписать игрока, так как "Тоттенхэму" пока не удалось договориться о продлении контракта с нидерландцем, который рассчитан до 30 июня 2029 года.

Напомним, Микки ван де Вен выступает за "шпор" с 2023 года, перейдя в английскую команду из немецкого "Вольфсбурга".

В минувшем сезоне футболист провел 45 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 50 млн.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сломавший ногу сопернику футболист Катара пришел извиняться в раздевалку - ФОТО/ВИДЕО
09:41
ЧМ-2026

Сломавший ногу сопернику футболист Катара пришел извиняться в раздевалку - ФОТО/ВИДЕО

Главный тренер сборной Канады рассказал о поступке Ассима Мадибо после тяжелой травмы Исмаэля Коне

Мексика первой вышла в плей-офф и выиграла группу на ЧМ-2026 - ВИДЕО
09:26
ЧМ-2026

Мексика первой вышла в плей-офф и выиграла группу на ЧМ-2026 - ВИДЕО

Ошибка голкипера сборной Южной Кореи решила судьбу матча в Гвадалахаре

Клод Пюэль покинул пост главного тренера "Ниццы"
07:15
Мировой футбол

Клод Пюэль покинул пост главного тренера "Ниццы"

64-летний французский специалист возглавил команду в декабре 2025 года
"Реал" готов потратить на Олисе более 200 млн евро - СМИ
04:30
Мировой футбол

"Реал" готов потратить на Олисе более 200 млн евро - СМИ

В связи с потенциальными тратами "сливочные" могут рассмотреть уход Вальверде или Тчуамени
ЧМ-2026: Канада разгромила Катар
04:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Канада разгромила Катар

Катарская команда получила две красные карточки
Ван Хекке стал игроком "Тоттенхэма"
03:20
Мировой футбол

Ван Хекке стал игроком "Тоттенхэма"

"Шпоры" заплатили за футболиста 60 миллионов евро

Самое читаемое

Ямаля перегрузили на ЧМ-2026: есть риск рецидива травмы
17 Июня 17:18
ЧМ-2026

Ямаля перегрузили на ЧМ-2026: есть риск рецидива травмы

Медштаб сборной Испании обеспокоен состоянием 18-летнего форварда перед матчами ЧМ-2026
"Барселона" заинтересовалась лидером "Ливерпуля"
17 Июня 19:31
Мировой футбол

"Барселона" заинтересовалась лидером "Ливерпуля"

Каталонцы следят за ситуацией вокруг Собослаи

ЧМ-2026: Португалия не смогла одолеть ДР Конго
17 Июня 23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия не смогла одолеть ДР Конго - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Роберто Мартинеса потеряла очки в стартовом матче турнира

В Сенегале сделали скандальное заявление перед матчем с Францией на ЧМ-2026
16 Июня 16:45
ЧМ-2026

В Сенегале сделали скандальное заявление перед матчем с Францией на ЧМ-2026 - ФОТО

Высказывание Усмана Сонко перед матчем с Францией вызвало обсуждение в соцсетях