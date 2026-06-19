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Клод Пюэль покинул пост главного тренера "Ниццы"

Мировой футбол
Новости
19 Июня 2026 07:15
19
Клод Пюэль покинул пост главного тренера "Ниццы"

"Ницца" объявила об уходе Клода Пюэля с поста главного тренера. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

"Клод Пюэль проявил себя в важный момент истории "Ниццы". Его профессионализм, самоотдача и чувство ответственности были единодушно высоко оценены", – говорится в сообщении.

64-летний французский специалист возглавил команду в декабре 2025 года. Под его руководством клуб вышел в финал Кубка Франции, уступив "Лансу" в решающем матче (1:3).

По итогам минувшего сезона чемпионата Франции "Ницца" финишировала на 16-й строчке в турнирной таблице. В стыковых встречах команда переиграла "Сент-Этьен" (4:1) и осталась в дивизионе.

İdman.Biz
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