"Реал" готов потратить на Олисе более 200 млн евро - СМИ

"Реал" готов заплатить больше 200 миллионов евро за полузащитника "Баварии" Майкла Олисе, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca.

По информации источника, мадридцы могут сделать предложение с суммой до 220 миллионов евро.

Также сообщается, что в связи с потенциальными тратами "Реал" может рассмотреть уход Федерико Вальверде или Орельена Тчуамени, между которыми произошел конфликт в конце сезона-2025/26. Положение лидеров "Реала" Килиана Мбаппе, Винисиуса и Джуда Беллингема остается неприкасаемым.

Ранее L'Equipe сообщал, что "Бавария" готова продлить контракт с Олисе и удвоить его зарплату.

Олисе летом 2024 года перешел в "Баварию" из "Кристал Пэлас". В прошедшем сезоне 24-летний француз провел 52 матча во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 31 результативную передачу.