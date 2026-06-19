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"Реал" готов потратить на Олисе более 200 млн евро - СМИ

Мировой футбол
Новости
19 Июня 2026 04:30
29
"Реал" готов потратить на Олисе более 200 млн евро - СМИ

"Реал" готов заплатить больше 200 миллионов евро за полузащитника "Баварии" Майкла Олисе, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca.

По информации источника, мадридцы могут сделать предложение с суммой до 220 миллионов евро.

Также сообщается, что в связи с потенциальными тратами "Реал" может рассмотреть уход Федерико Вальверде или Орельена Тчуамени, между которыми произошел конфликт в конце сезона-2025/26. Положение лидеров "Реала" Килиана Мбаппе, Винисиуса и Джуда Беллингема остается неприкасаемым.

Ранее L'Equipe сообщал, что "Бавария" готова продлить контракт с Олисе и удвоить его зарплату.

Олисе летом 2024 года перешел в "Баварию" из "Кристал Пэлас". В прошедшем сезоне 24-летний француз провел 52 матча во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 31 результативную передачу.

İdman.Biz
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