"Лейпциг" отклонил предложение "Ливерпуля" по Диоманде

"Лейпциг" отклонил предложение "Ливерпуля" по нападающему Яну Диоманде в размере 100 миллионов евро. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, немецкий клуб рассчитывает сохранить 19-летнего ивуарийца, однако готов расстаться с ним за 120 миллионов евро. Помимо "Ливерпуля", на футболиста также претендует "ПСЖ".

Диоманде перешел в "Лейпциг" из "Леганеса" в июле 2025 года. В сезоне-2025/26 вингер провел за немецкую команду 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.