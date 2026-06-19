Крейчи признали лучшим игроком матча Чехии с ЮАР

Защитник сборной Чехии Ладислав Крейчи стал лучшим игроком матча против ЮАР. Как передает İdman.Biz, об этом сообщается на сайте ФИФА.

27-летний футболист отыграл весь матч, сделал 45 точных передач из 48, выиграл 11 из 15 единоборств, совершил один отбор и один перехват.

После двух матчей Чехия с 1 очком занимает третье место в группе A. ЮАР (1 очко) уступает чехам по разнице мячей и замыкает квартет.

В заключительном туре Чехия 25 июня сыграет с Мексикой, а ЮАР в этот же день встретится с Кореей.