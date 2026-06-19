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ФИФА после критики со стороны Тухеля изменила предматчевый протокол на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
19 Июня 2026 01:25
19
ФИФА после критики со стороны Тухеля изменила предматчевый протокол на ЧМ-2026

ФИФА внесла изменения в предматчевый протокол на ЧМ-2026. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Daily Mail Майк Киган.

По информации источника, тренерам разрешили подходить ближе к линии поля во время исполнения гимнов перед матчами.

Ранее главный тренер сборной Англии Томас Тухель пожаловался, что фотографы загораживали ему обзор во время исполнения гимнов перед матчем англичан с Хорватией (4:2) в первом туре группового турнира ЧМ.

После первого тура Англия с 3 очками лидирует в группе L. 23 июня англичане сыграют с Ганой во втором туре.

İdman.Biz
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