ЧМ-2026: стартовал матч между сборными Швейцарии и Боснии и Герцеговины

Стартовал матч второго тура чемпионата мира-2026 между сборными Швейцарии и Боснии и Герцеговины, выступающими в группе В.
Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Лос-Анджелесе.
Стартовал матч второго тура чемпионата мира-2026 между сборными Швейцарии и Боснии и Герцеговины, выступающими в группе В.
Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Лос-Анджелесе.
Матч Германия — Кот-д'Ивуар пройдет 20 июня в Торонто
Встреча прошла на стадионе в Атланте
Нападающий останется в Нью-Джерси с целью оптимизировать заключительный этап восстановления
Во время исполнения Flower of Scotland на стадионе зафиксировали 125 децибел
Восьмой игровой день мундиаля продолжит борьбу в группах A и B
Хирургическое вмешательство бывшему чемпиону UFC не потребуется
Команда Роберто Мартинеса потеряла очки в стартовом матче турнира