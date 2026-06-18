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ЧМ-2026: стартовал матч между сборными Швейцарии и Боснии и Герцеговины

ЧМ-2026
Новости
18 Июня 2026 23:00
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ЧМ-2026: стартовал матч между сборными Швейцарии и Боснии и Герцеговины

Стартовал матч второго тура чемпионата мира-2026 между сборными Швейцарии и Боснии и Герцеговины, выступающими в группе В.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Лос-Анджелесе.

İdman.Biz
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