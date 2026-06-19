Ван Хекке стал игроком "Тоттенхэма"

"Тоттенхэм" объявил о трансфере защитника "Брайтона" Яна Пола ван Хекке.

Как сообщает İdman.Biz, лондонцы подписали долгосрочный контракт с 26-летним нидерландцем, сумма трансфера не уточняется. По данным инсайдера Фабрицио Романо, "шпоры" заплатили за футболиста 60 миллионов евро, также в сделку включен пункт, согласно которому "Брайтон" получит 20 процентов от суммы последующей перепродажи игрока.

Ван Хекке перешел в "Брайтон" в сентябре 2020 года. В сезоне-2025/26 защитник провел за команду 40 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.