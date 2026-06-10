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Официально: "Бенфика" объявила об уходе Моуринью в "Реал"

Мировой футбол
Новости
10 Июня 2026 01:34
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Официально: "Бенфика" объявила об уходе Моуринью в "Реал"

Лиссабонская "Бенфика" официально сообщила о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером Жозе Моуринью.

Как сообщает İdman.Biz, португальский клуб заявил, что мадридский "Реал" выплатил 15 миллионов евро за расторжение контракта специалиста.

Соответствующая информация была опубликована на официальной странице "Бенфики" в социальной сети X.

В клубе отметили, что Моуринью дал согласие на прекращение действующего соглашения.

Ранее СМИ сообщали, что португальский специалист близок к возвращению в "Реал". Ожидается, что контракт тренера с мадридским клубом будет рассчитан до 2028 года с возможностью продления еще на один сезон.

По информации источников, годовая зарплата Моуринью в "Реале" составит от 7 до 8 миллионов евро.

İdman.Biz
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