"Аталанта" отправила в отставку главного тренера

Футбольный клуб "Аталанта" объявила об уходе главного тренера Раффаэле Палладино и его помощников.

Как сообщает İdman.Biz, бергамаски официально подтвердили прекращение сотрудничества с итальянским специалистом, а также со всеми членами его тренерского штаба.

Вместе с Палладино клуб покинули Стефано Читтерио, Федерико Пелузо, Фабио Кораби, Никола Рива, Маттиа Казелла, Андреа Рампони и Андреа Берти.

В заявлении клуба говорится, что "Аталанта" благодарит тренеров за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере.

Палладино возглавил команду в ноябре прошлого года после ухода Ивана Юрича. По итогам сезона-2025/26 "Аталанта" заняла седьмое место в чемпионате Италии.