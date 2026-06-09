Махир Эмрели показал закулисье сборной Азербайджана - ВИДЕО

Нападающий сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели стал героем нового выпуска проекта «Один день с Махиром Эмрели».

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АФФА, ролик опубликован на официальном YouTube-канале ассоциации.

В видео форвард рассказал о выступлениях за национальную команду, а также поделился мыслями о своих дальнейших целях и планах.

Кроме того, зрителям показали повседневную жизнь сборной Азербайджана на учебно-тренировочных сборах в венгерском Сомбатхее.

В ролике также представлены кадры отдыха футболистов и атмосфера внутри команды в преддверии матча с Сан-Марино.