Легендарный итальянский защитник возглавил клуб Серии B

Легендарный итальянский защитник Алессандро Неста назначен главным тренером "Авеллино".

Как сообщает İdman.Biz, о назначении специалиста официально объявил клуб, выступающий в Серии B.

Стороны подписали соглашение, рассчитанное до лета 2028 года. Вместе с Нестой в тренерский штаб вошли помощник Лоренцо Рубиначчи, технические ассистенты Массимо Ло Монако и Винченцо Варрика, тренер вратарей Раффаэле Клементе, спортивный врач Лука Мореллини и аналитик Федерико Сольдано.

Во время игровой карьеры Неста выступал за "Лацио" и "Милан", с которыми завоевал множество титулов. В составе сборной Италии он стал чемпионом мира 2006 года.

По итогам сезона-2025/26 "Авеллино" занял восьмое место в турнирной таблице Серии B.