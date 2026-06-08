9 Июня 2026
RU

"Барселона" определилась с преемником Флика

Мировой футбол
Новости
8 Июня 2026 23:59
35
"Барселона" определилась с преемником Флика

Футбольный клуб "Барселона" начала подготовку к будущей смене главного тренера и определилась с приоритетным кандидатом на замену Хансу-Дитеру Флику.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, главным претендентом на пост наставника каталонского клуба считается Сеск Фабрегас, который сейчас возглавляет итальянский "Комо".

По информации источника, спортивный блок "Барселоны" во главе с Деку рассматривает бывшего полузащитника команды как оптимальный вариант на долгосрочную перспективу. Представители клуба уже провели предварительные контакты с Фабрегасом и обсудили возможность его возвращения после завершения контракта Флика в 2028 году.

Отмечается, что первые обращения к "Комо" по этому вопросу были сделаны еще несколько месяцев назад.

Фабрегас возглавил итальянский клуб летом 2024 года, подписав четырехлетний контракт. По итогам прошлого сезона "Комо" сумел завоевать путевку в Лигу чемпионов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Легендарный итальянский защитник возглавил клуб Серии B
00:50
Мировой футбол

Легендарный итальянский защитник возглавил клуб Серии B

Алессандро Неста подписал контракт с "Авеллино" до 2028 года

Неймар избежал худшего перед чемпионатом мира
8 Июня 23:32
Мировой футбол

Неймар избежал худшего перед чемпионатом мира

Восстановление лидера сборной Бразилии проходит по плану врачей
"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"
8 Июня 23:16
Мировой футбол

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"

Полузащитник "Ноттингем Форест" остается одной из главных целей манкунианцев

Бывший форвард "Ливерпуля" завершил карьеру в 31 год
8 Июня 21:15
Мировой футбол

Бывший форвард "Ливерпуля" завершил карьеру в 31 год

Дивок Ориги объявил о завершении выступлений и поблагодарил болельщиков

"ПСЖ" нацелился на звезду "Астон Виллы"
8 Июня 19:58
Мировой футбол

"ПСЖ" нацелился на звезду "Астон Виллы"

Английский клуб готов расстаться с лидером не менее чем за 115 миллионов евро

"Барселона" хочет принять финал Лиги чемпионов на "Камп Ноу"
8 Июня 19:45
Мировой футбол

"Барселона" хочет принять финал Лиги чемпионов на "Камп Ноу"

Каталонский клуб готовит заявку на проведение решающего матча сезона-2028/29

Самое читаемое

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"
7 Июня 15:31
Мировой футбол

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"

Клуб рассматривает полузащитника "Борнмута" в качестве усиления состава

Конфликт в сборной Франции? Канте не пожал руку Мбаппе
6 Июня 01:42
Мировой футбол

Конфликт в сборной Франции? Канте не пожал руку Мбаппе - ВИДЕО

Один эпизод перед игрой стал поводом для громких обсуждений
Мать Плющенко-младшего ответила, будет ли ее сын жить в Азербайджане – ВИДЕО
6 Июня 13:43
Зимние виды спорта

Мать Плющенко-младшего ответила, будет ли ее сын жить в Азербайджане – ВИДЕО

Мать Плющенко-младшего заявила, что новые ограничения со стороны ISU не повлияют на переход ее сына в сборную Азербайджана

Кривоцюк и Хайбулаев покинули расположение сборной Азербайджана
6 Июня 13:04
Национальная сборная

Кривоцюк и Хайбулаев покинули расположение сборной Азербайджана

В составе национальной команды произошли изменения во время сборов в Австрии