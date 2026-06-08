"Барселона" определилась с преемником Флика

Футбольный клуб "Барселона" начала подготовку к будущей смене главного тренера и определилась с приоритетным кандидатом на замену Хансу-Дитеру Флику.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, главным претендентом на пост наставника каталонского клуба считается Сеск Фабрегас, который сейчас возглавляет итальянский "Комо".

По информации источника, спортивный блок "Барселоны" во главе с Деку рассматривает бывшего полузащитника команды как оптимальный вариант на долгосрочную перспективу. Представители клуба уже провели предварительные контакты с Фабрегасом и обсудили возможность его возвращения после завершения контракта Флика в 2028 году.

Отмечается, что первые обращения к "Комо" по этому вопросу были сделаны еще несколько месяцев назад.

Фабрегас возглавил итальянский клуб летом 2024 года, подписав четырехлетний контракт. По итогам прошлого сезона "Комо" сумел завоевать путевку в Лигу чемпионов.