Неймар избежал худшего перед чемпионатом мира

Нападающий сборной Бразилии Неймар продолжает восстановление после мышечной травмы и сохраняет шансы сыграть на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналистку Раису Симплисиу, обследование показало положительную динамику в процессе восстановления футболиста.

По данным источника, в понедельник Неймар прошел МРТ. Результаты исследования подтвердили, что лечение проходит в соответствии с прогнозами медицинского штаба сборной Бразилии.

Форвард продолжит выполнять индивидуальную программу восстановления и физической подготовки, разработанную врачами национальной команды.

Ранее появлялась информация, что Неймар может пропустить чемпионат мира из-за травмы. Однако окончательное решение будет принято ближе к стартовому матчу бразильцев против сборной Марокко, который состоится 14 июня.

Если 34-летний нападающий будет готов к игре, он останется в заявке команды на турнир. В противном случае тренерский штаб может исключить его из состава сборной.