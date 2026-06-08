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Неймар избежал худшего перед чемпионатом мира

Мировой футбол
Новости
8 Июня 2026 23:32
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Неймар избежал худшего перед чемпионатом мира

Нападающий сборной Бразилии Неймар продолжает восстановление после мышечной травмы и сохраняет шансы сыграть на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналистку Раису Симплисиу, обследование показало положительную динамику в процессе восстановления футболиста.

По данным источника, в понедельник Неймар прошел МРТ. Результаты исследования подтвердили, что лечение проходит в соответствии с прогнозами медицинского штаба сборной Бразилии.

Форвард продолжит выполнять индивидуальную программу восстановления и физической подготовки, разработанную врачами национальной команды.

Ранее появлялась информация, что Неймар может пропустить чемпионат мира из-за травмы. Однако окончательное решение будет принято ближе к стартовому матчу бразильцев против сборной Марокко, который состоится 14 июня.

Если 34-летний нападающий будет готов к игре, он останется в заявке команды на турнир. В противном случае тренерский штаб может исключить его из состава сборной.

İdman.Biz
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