1 Июня 2026
Бразилия победила Панаму в товарищеской игре с восемью голами

1 Июня 2026 05:30
35
Сборная Бразилии победила сборную Панамы в товарищеском матче в Рио-де-Жанейро — 6:2.

У хозяев забитыми голами отметились Винисиус Жуниор (на 2-й минуте), Каземиро (на 39-й), Райан (на 53-й), Лукас Пакета (на 60-й), Игор Тиаго (на 63-й, с пенальти) и Данилу (на 81-й). Автогол на счету нападающего сборной Бразилии Матеуса Куньи (на 14-й). Еще один гол в ворота бразильцев на 84-й минуте забил Карлос Харви.

Сборная Бразилии на групповой стадии финального турнира ЧМ-2026 сыграет с Марокко, Гаити и Шотландией, сборная Панамы — с Англией, Хорватией и Ганой.

