1 Июня 2026
RU

"Манчестер Юнайтед" планирует усилиться полузащитником "Реала" Тчуамени

Мировой футбол
Новости
1 Июня 2026 04:45
18
"Манчестер Юнайтед" планирует усилиться полузащитником "Реала" Тчуамени

Английский "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность подписания контракта с полузащитником мадридского "Реала" Орельеном Тчуамени. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

Английский клуб готов предложить "сливочным" за переход футболиста € 80 млн, а главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик считает приобретение полузащитника ключевой задачей.

В прошедшем сезоне Тчуамени провел за "Реал" 49 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи. По данным портала Тransfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет € 75 млн. Действующее трудовое соглашение Тчуамени с испанским клубом рассчитано до лета 2028 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гол Федерико Вальверде признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов - ВИДЕО
03:35
Мировой футбол

Гол Федерико Вальверде признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов - ВИДЕО

Второе место занял гол защитника "Тоттенхэма" Микки ван де Вена
Чехия объявила итоговый состав на ЧМ‑2026
01:50
Мировой футбол

Чехия объявила итоговый состав на ЧМ‑2026

Команда Мирослава Коубека сыграет в группе A со сборными Мексики, ЮАР и Южной Кореи
Магуайр может продолжить карьеру в Серии А
01:10
Мировой футбол

Магуайр может продолжить карьеру в Серии А

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ранее не включил игрока в заявку команды на ЧМ
Германия разгромила Финляндию в товарищеском матче
00:50
Мировой футбол

Германия разгромила Финляндию в товарищеском матче

Дениз Ундав отметился дублем

19-летний Флетчер заменил Гилмора в заявке Шотландии на ЧМ-2026
00:30
Мировой футбол

19-летний Флетчер заменил Гилмора в заявке Шотландии на ЧМ-2026

Футболист "Наполи" не сможет поехать на ЧМ из-за травмы

Гюлер получил новую индивидуальную награду УЕФА
00:10
Мировой футбол

Гюлер получил новую индивидуальную награду УЕФА

В общей сложности в прошедшем клубном сезоне Гюлер принял участие в 51 матче во всех турнирах

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО
30 Мая 23:58
Гимнастика

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО

Турнир проходит в болгарском городе Варна
Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
29 Мая 14:33
Мировой футбол

Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Интервью İdman.Biz с новым главным тренером баскетбольного "Сабаха"