"Манчестер Юнайтед" планирует усилиться полузащитником "Реала" Тчуамени

Английский "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность подписания контракта с полузащитником мадридского "Реала" Орельеном Тчуамени. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

Английский клуб готов предложить "сливочным" за переход футболиста € 80 млн, а главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик считает приобретение полузащитника ключевой задачей.

В прошедшем сезоне Тчуамени провел за "Реал" 49 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи. По данным портала Тransfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет € 75 млн. Действующее трудовое соглашение Тчуамени с испанским клубом рассчитано до лета 2028 года.