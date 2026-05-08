8 Мая 2026 00:10
Хюрцелер продлил контракт с "Брайтоном"

Главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер продлил контракт с английской командой до 2029-го.

"Мне очень нравится работать в этом клубе и жить в этом городе, и я рад, что мы заключили новый контракт. Для меня большая честь получить от клуба такое долгосрочное обязательство, и это только укрепляет мое желание добиться успеха в реализации нашего общего долгосрочного видения.

С самого начала мы всегда фокусировались на формировании идентичности, развитии команды, бросании вызова устоявшимся правилам и ежедневном повышении наших стандартов. Я горжусь тем, чего мы достигли с тех пор, и еще больше воодушевлен тем, что нас ждет впереди", – приводит слова Хюрцелера İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт "Брайтона".

После 35 туров АПЛ "Брайтон" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

