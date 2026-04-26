Италия отвергла вариант участия в ЧМ-2026 вместо Ирана

26 Апреля 2026 10:07
Сборная Италии отказалась от идеи заменить Иран на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Pais, в Италии резко раскритиковали саму возможность такого сценария. На Апеннинах подчеркнули, что не рассматривают даже теоретический вариант участия в турнире вместо другой сборной, назвав подобные разговоры затрагивающими национальную гордость.

Ранее отмечалось, что в ФИФА также оперативно отклонили данную инициативу. Таким образом, как на уровне международной федерации, так и со стороны Италии, вопрос был закрыт без каких-либо перспектив реализации.

Напомним, сборная Ирана уже завоевала путевку на чемпионат мира, однако обсуждения возникли на фоне возможных геополитических рисков, связанных с отношениями страны с Израилем и США.

