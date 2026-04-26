"Рочдейл" уже праздновал, но пропустил на 103-й минуте - ВИДЕО

В последнем туре Национальной лиги Англии произошла одна из самых драматичных развязок сезона.

Как сообщает İdman.Biz, в очном матче сошлись лидеры таблицы - "Рочдейл" и "Йорк Сити". Хозяевам была необходима только победа для чемпионства и прямого выхода в Лигу 2, тогда как гостей устраивала ничья.

Развязка наступила уже в компенсированное время, когда "Рочдейл" первым же ударом в створ открыл счет. Футболисты и болельщики начали праздновать чемпионство, часть фанатов выбежала на поле, из-за чего матч был остановлен на несколько минут.

После возобновления игры случилось неожиданное - на 103-й минуте "Йорк Сити" сравнял счет. Этот гол принес команде ничью, которая позволила сохранить первое место и оформить прямое повышение в классе.

При этом на повторах не удалось четко увидеть, пересек ли мяч линию ворот, а система VAR в Национальной лиге не используется. Футболисты "Рочдейла" после финального свистка остались в состоянии шока, упустив чемпионство в самой концовке встречи.