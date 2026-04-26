"Арсенал" установил рекорд АПЛ по числу голов после розыгрышей угловых

"Арсенал" переиграл "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 1:0 в матче 34-го тура английской Премьер-лиги и установил рекорд лиги по числу голов, забитых после розыгрышей угловых. Напомним, единственный гол в минувшем матче забил Эберечи Эзе на девятой минуте.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на статистический портал Opta Sports, таковых мячей у "канониров" в текущем сезоне теперь 17. По 16 голов с угловых за один сезон забивали "Олдхэм" (1992/1993), "Вест Бромвич" (2016/2017) и "Арсенал" (2023/2024).

После этой игры "Арсенал" с 73 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, "Ньюкасл Юнайтед" с 42 очками находится на 14-м месте.