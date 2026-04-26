Джанлука Рокки объявил об уходе с поста главы судей Серии А

26 Апреля 2026 01:46
Глава судейского корпуса Серии А Джанлука Рокки принял решение покинуть должность после начала расследования прокуратуры Милана, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Рокки подозревается в мошенничестве и возможных манипуляциях с назначениями арбитров, которые могли быть выгодны "Интеру".

Функционер объявил о самоотстранении с немедленным вступлением решения в силу. Отмечается, что этот шаг согласован с Итальянской ассоциацией арбитров и связан с необходимостью обеспечить нормальную работу судейского корпуса в условиях начавшегося следствия.

"В связи с происходящим и в интересах судейского корпуса я принял решение о самоотстранении с немедленным вступлением в силу. Это сложный шаг, но он позволит спокойно провести судебный процесс, по итогам которого я рассчитываю доказать свою невиновность", — говорится в заявлении Рокки.

