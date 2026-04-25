"Байер" в гостях обыграл "Кельн" в Бундеслиге - ОБНОВЛЯЕТСЯ

"Байер" на выезде обыграл "Кельн" в матче 31-го тура Бундеслиги — 2:1.
У гостей дубль оформил форвард Патрик Шик (43-я и 52-я минуты), у хозяев единственный гол на счету нападающего Луки Вальшмидта (78-я).
Леверкузенский клуб набрал 55 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, "Кельн" с 31 очком — на 13-й строчке.
"Бавария" одержала волевую победу над "Майнцем" в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги — 4:3.
Хозяева вели со счетом 3:0 после первого тайма, отличились Доминик Кор (15-я минута), Пауль Небель (29-я) и Шеральдо Беккер (45+2-я).
На 53-й минуте один мяч отыграл Николас Джексон. Спустя 20 минут второй мяч забил Майкл Олисе, а на 80-й минуте отличился Джамал Мусиала. Победный гол мюнхенцев на 83-й минуте забил Харри Кейн.
В параллельных матчах "Аугсбург" сыграл вничью с "Айнтрахтом" (1:1), а "Хайденхайм" переиграл "Санкт-Паули" (2:0).