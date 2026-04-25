"Байер" в гостях обыграл "Кельн" в Бундеслиге - ОБНОВЛЯЕТСЯ

25 Апреля 2026 20:02
"Байер" на выезде обыграл "Кельн" в матче 31-го тура Бундеслиги — 2:1.

У гостей дубль оформил форвард Патрик Шик (43-я и 52-я минуты), у хозяев единственный гол на счету нападающего Луки Вальшмидта (78-я).

Леверкузенский клуб набрал 55 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, "Кельн" с 31 очком — на 13-й строчке.

19:32

"Бавария" одержала волевую победу над "Майнцем" в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги — 4:3.

Хозяева вели со счетом 3:0 после первого тайма, отличились Доминик Кор (15-я минута), Пауль Небель (29-я) и Шеральдо Беккер (45+2-я).

На 53-й минуте один мяч отыграл Николас Джексон. Спустя 20 минут второй мяч забил Майкл Олисе, а на 80-й минуте отличился Джамал Мусиала. Победный гол мюнхенцев на 83-й минуте забил Харри Кейн.

В параллельных матчах "Аугсбург" сыграл вничью с "Айнтрахтом" (1:1), а "Хайденхайм" переиграл "Санкт-Паули" (2:0).

Новости по теме

"Арсенал" победил "Ньюкасл" в АПЛ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
22:52
Мировой футбол

"Арсенал" победил "Ньюкасл" в АПЛ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

И вернулся на первое место
"Манчестер Сити" обыграл "Саутгемптон" и вышел в финал Кубка Англии
22:18
Мировой футбол

"Манчестер Сити" обыграл "Саутгемптон" и вышел в финал Кубка Англии

Соперник "Сити" определится в матче между "Челси" и "Лидсом"
"Рома" обыграла "Болонью" в матче Серии А
22:05
Мировой футбол

"Рома" обыграла "Болонью" в матче Серии А

"Рома" поднялась на пятое место
Руни назвал главного претендента на приз лучшему игроку года в английском футболе
21:22
Мировой футбол

Руни назвал главного претендента на приз лучшему игроку года в английском футболе

Не самый очевидный выбор

Джеймс Траффорд отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед"
21:00
Мировой футбол

Джеймс Траффорд отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Сити" планирует продолжить карьеру за пределами Англии, чтобы получить больше игровой практики
"Барселона" на выезде победила "Хетафе" в Ла Лиге - ОБНОЛЯЕТСЯ - ВИДЕО
20:22
Мировой футбол

"Барселона" на выезде победила "Хетафе" в Ла Лиге - ОБНОЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

На шаг ближе к чемпионству

Самое читаемое

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
23 Апреля 20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах
23 Апреля 00:55
Мировой футбол

Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Пострадавшего болельщика увезли со стадиона, игра была остановлена на 20 минут

Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
24 Апреля 15:46
Шахматы

Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Новоиспеченный вице-чемпион Европы поделился впечатлениями от недавнего первенства континента

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы
23 Апреля 23:00
Мировой футбол

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы

Вингер получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Сельтой"